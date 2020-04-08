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Министр финансов на этой неделе надеется выполнить одно из условий МВФ для разблокирования финансирования

Министр финансов на этой неделе надеется выполнить одно из условий МВФ для разблокирования финансирования

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Если на этой неделе депутатский корпус поддержит изменения в государственный бюджет на 2020 год, это позволит выполнить одно из условий для того, чтобы разблокировать финансирование Международного валютного фонда. Об этом сообщил на брифинге после заседания правительства министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

“Мы активно работаем с нашими международными партнерами, с Международным валютным фондом, Всемирным банком”, — сказал Марченко.

По его словам, в процессе подготовки бюджета, Украина с МВФ обрабатывала вопросы бюджета и основные показатели с ними согласовала.

“Есть надежда, что на этой неделе депутатский корпус поддержит эти инициативы и мы сможем выполнить одно из условий МВФ для того чтобы разблокировать финансирование”, — добавил министр.

Как сообщал УНН, МВФ озвучил требования для оказания помощи Украине.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, Минфин
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