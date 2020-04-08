Министр финансов сообщил об основных изменениях в доработанном бюджете-2020

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Основные изменения в бюджете на 2020 год состоялись в части расходов. Об этом сообщил на брифинге после заседания правительства министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

“Об основных показателях бюджета, они не изменились в части дефицита — дефицит остался на уровне 298 млрд грн или 7,5% ВВП. Рамку доходов мы также фактически не меняли. Основные изменения произошли в части расходов. То есть то, что можно было перебросить на программу финансирования чтобы не хранить ее в стабилизационном фонде мы перебросили”, — сказал Марченко.

По его словам, это касается пенсионных и медицинских выплат.

Министр отметил, что другие показатели отрабатываются с учетом необходимости возможного восстановления некоторых капитальных расходов и возможного возвращения некоторых вопросов, которые “были поспешно секвестрированы”.

“На сегодняшний момент дорабатывается, есть надежда, что завтра он будет представлен комитетом на рассмотрение парламента”, — добавил он.

Как сообщал УНН, министр финансов этой неделе надеется выполнить одно из условий МВФ для разблокирования финансирования.