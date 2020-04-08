Правительство прогнозирует рост безработицы в Украине до 9,4% в этом году
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине ожидают рост безработицы в этом году до 9,4% из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает корреспондент УНН.
“Мы видим и прогнозируем рост безработицы в этом году до 9,4%. Исходя из этих вызовов, которые есть, мы ставим перед собой три направления задач”, — подчеркнул Петрашко.
По его словам, главными задачами являются:
— сохранение рабочих мест,
— поддержка людей, потерявших работу,
— обеспечение восстановления экономики после эпидемии коронавируса.
“Выходы из этих Загруз.дорожек мы и формируем наши шаги. Мы расширяем наши программы по безработице и спрошуемо доступ к ним”, — добавил Петрашко.
Напомним, во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно, заполнив заявления дома и направив их онлайн.