Правительство прогнозирует рост безработицы в Украине до 9,4% в этом году

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине ожидают рост безработицы в этом году до 9,4% из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает корреспондент УНН.

“Мы видим и прогнозируем рост безработицы в этом году до 9,4%. Исходя из этих вызовов, которые есть, мы ставим перед собой три направления задач”, — подчеркнул Петрашко.

По его словам, главными задачами являются:

— сохранение рабочих мест,

— поддержка людей, потерявших работу,

— обеспечение восстановления экономики после эпидемии коронавируса.

“Выходы из этих Загруз.дорожек мы и формируем наши шаги. Мы расширяем наши программы по безработице и спрошуемо доступ к ним”, — добавил Петрашко.

Напомним, во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно, заполнив заявления дома и направив их онлайн.