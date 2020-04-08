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Правительство упростило процедуру получения помощи переселенцам на период карантина

Правительство упростило процедуру получения помощи переселенцам на период карантина

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Кабинет Министров Украины упростил процедуру получения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг на период карантина. Соответствующее постановление было утверждено на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"Следовательно, в случае, если окончание текущего шестимесячного срока выплаты пособия произошло в период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены, назначение пособия на следующий шестимесячный срок осуществляется без подачи соответствующего заявления и документов, которые были предусмотрены ранее, в таком же размере, в котором она выплачивается в текущем шестимесячном сроке ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, определенные сроки не засчитываются в период пребывания на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и Севастополе.

Сообщается, что на указанный период запрещается принятие решения об отмене действия справки ВПЛ.

Также запрещена остановка публичным акционерным обществом "Государственный ощадный банк Украины" расходных операций по текущему счету внутренне перемещенного лица при отсутствии прохождения физической идентификации.

Напомним, что Кабинет министров одобрил ряд решений по социальной поддержке людей во время карантина, введенного в Украине в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, переселенцы, правительство, карантин
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