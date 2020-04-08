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Кабмин назначил новых заместителей министра здравоохранения

Кабмин назначил новых заместителей министра здравоохранения

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Кабинет министров назначил Елену Теряеву первым заместителем министра здравоохранения, а также Светлану Шаталову и Ирину Мыкычак заместителями министра здравоохранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава.

"Кабинет министров Украины назначил Елену Теряеву первым заместителем министра здравоохранения, а также Светлану Шаталову и Ирину Мыкычак заместителями министра здравоохранения. Соответствующее решение было принято на заседании Правительства 8 апреля", - говорится в сообщении.

На сайте Министерства здравоохранения указано, что Елена Теряева имеет значительный опыт работы в системе здравоохранения Украины, а свою карьеру начинала с работы врачом. До сегодняшнего назначения, она работала директором Южного межрегионального департамента НСЗУ. В Минздраве будет отвечать за реформы и налаживание координации процессов в ведомстве.

Отмечается, что Светлана Шаталова является опытным управленцем, будет отвечать за финансово-экономическое направление, инвестиции, а также взаимодействие с предприятиями, которые находятся в управлении ведомства.

Также указано, что Ирина Мыкычак ранее была первым заместителем министра здравоохранения, является соучредителем и координатором реализации ряда успешных международных проектов сотрудничества со Всемирным Банком, ВОЗ, Агентством США по международному развитию, Детским Фондом ООН ЮНИСЕФ и других проектов в сфере реформы перинатальной помощи, семейной медицины, онкопревенции, общественного здоровья.

Напомним, 30 марта Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, Минздрав, назначения
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