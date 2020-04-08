Малюське предлагают уйти в отставку, если его действия по делу "Приватбанка" приведут к выплате Суркисам 250 млн долларов

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сегодня Киевский апелляционный суд провел заседание по рассмотрению апелляционной жалобы государственного исполнителя (Минюст) на постановление судьи Печерского районного суда по фактически взыскании с Приватбанка больше 250 млн долл. в пользу оффшорных компаний связанных с семьей Суркисов. Юристы Приватбанка и Минфина к участию в заседании приглашены не были. А министр юстиции Денис Малюська в своем Facebook заявил, что его ведомство по этому вопросу будет действовать самостоятельно. На сообщение чиновника пользователи соцсетей отреагировали весьма критически, передает УНН.

Так, у Малюськи пользователи Facebook интересуются, готов ли он лично нести ответственность в случае проигрыша в суде, а также готов будет уйти в отставку, если государственный Приватбанк после “самостоятельных жалоб Минюста” будет вынужден выплатить в пользу оффшоров братьев Суркисов более 250 млн долл.

“Господин Денис, я правильно понимаю, что вы берете ответственность за решение этого суда на себя? И готовы уйти с должности министра если окажется, что ваши действия не помешали вернуть Суркисам деньги?”, — пишет Иван Мамонов.

“Скажите, пожалуйста, какую именно ответственность вы несете? И дело не только в том, что клоунские министры в принципе не могут нести никакой ответственности. Дело в том, что я еще не видел наказанных министров. Поэтому назовите меру своей ответственности, кроме пустых слов. Хотя понятно, что вы отвечаете ли не перед народом Украины, а перед Коломойским и Суркисом”, — возмущается Владимир Гаган.

Некоторые из авторов откровенно обвиняют Малюську в игре на стороне олигархов Суркисов. А остальные требуют проинформировать о том, чем все же завершилось заседание Апелляционного суда г. Киева.

О его окончании, как информируют активисты, которые пикетировали сегодня суд, канцелярия им сообщили еще несколько часов назад.

Сам Малюська комментировать итоги судебного разбирательства УНН отказался.

“Я по телефону комментариев не даю”, — сказал он.

Напомним, вчера на сегодня было анонсировано заседание Киевского апелляционного суда (ул. Соломенская 2а) по рассмотрению апелляционной жалобы государственного исполнителя на постановление судьи Печерского районного суда, фактически, взыскания с Приватбанка больше 250 млн долл. в пользу оффшорных компаний связанных с семьей Суркисов.

Приватбанк сообщил, что его юристов на заседание не пригласили. Впоследствии, появилась информация о якобы переносе указанного заседания на другую дату, которую именно — не уточнялось.

Однако, сегодня в 11:30 КАС провел заседание по рассмотрению апелляционной жалобы Минюста.