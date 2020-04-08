Ермак встретился с временным поверенным в делах США в Украине: подробности

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с Временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Первоочередное внимание было уделено вопросам противодействия пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как сообщили в Офисе, Ермак выразил соболезнования американской стороне в связи с большими человеческими потерями, которые вызывает вирус.

"На встрече обсудили итоги недавней телефонной беседы Президента Украины Владимира Зеленского и Государственного секретаря США Майка Помпео. Стороны отметили конструктивный характер этого разговора и скоординировали дальнейшие действия в целях выполнения достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении.

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Руководитель Офиса Президента проинформировал американского дипломата о ситуации на Донбассе и состоянии переговоров по урегулированию конфликта, добавили в пресс-службе.

По информации Офиса, были также обсуждены вопросы сотрудничества Украины с МВФ. Ермак сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала реализации новой программы сотрудничества с Фондом.

Кроме того, Андрей Ермак и Кристина Квин обсудили актуальные вопросы развития украинского-американского сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, говорится в сообщении.