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МИД продолжит работать над привлечением РФ к ответственности за сбивание самолета МН17

МИД продолжит работать над привлечением РФ к ответственности за сбивание самолета МН17

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министерство иностранных дел продолжит работу, направленную на привлечение Российской Федерации к ответственности за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 Малайзийских авиалиний на Донбассе в 2014 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

Так, сегодня в Нью-Йорке по инициативе Российской Федерации Совет Безопасности ООН провел закрытые консультации по началу судебных заседаний по делу о привлечении к ответственности первых четырех обвиняемых в сбивании самолета Малайзийских авиалиний рейса МН17.

Сообщается, что позиция государств-участников совместной следственной группы (Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины) представила член Совета Безопасности ООН Бельгия.

“Участники заседания предоставили полную поддержку независимому и беспристрастному процесса, который слушается окружным судом г. Гаага. Было высказан призыв к России прекратить распространение дезинформации, выполнять резолюцию СБ ООН 2166, в полной мере сотрудничать со следствием и отвечать на запросы об оказании правовой помощи от совместной следственной группы”, — говорится в заявлении.

Также следователи и прокуроры от Украины продолжат работу в совместной следственной группе с целью установления всех лиц, причастных к гибели 298 пассажиров и членов экипажа MH17, включая и заказчиков этого преступления.

“Со своей стороны Министерство иностранных дел продолжит работу, направленную на привлечение Российской Федерации к ответственности за нарушение Конвенции о предотвращении финансирования терроризма, ведь именно благодаря российской поддержке, в частности поставке ПЗРК „БУК“, и было совершено это чудовищное преступление”, — отмечается в заявлении.

Напомним, России напоминают об обязательствах согласно резолюции Совета безопасности ООН о взаимодействии со следствием по делу сбитого пассажирского самолета рейса MH17 Малайзийских авиалиний на Донбассе в 2014 году.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, MH17, Малайзия, Нидерланды
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