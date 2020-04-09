В Минобороны рассказали детали разговора Тарана с главой Пентагона

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министр обороны США Марк Эспер в телефонном разговоре, состоявшемся 8 апреля, выразил поддержку своему украинскому коллеге Андрею Тарану и отметил прогресс Украины в реализации оборонных реформ. Об этом сообщили в пресс-службе отечественного Министерства обороны, передает УНН.

"Главами оборонных ведомств был подтвержден стратегический характер партнерства и всестороннюю поддержку Украине со стороны США в противодействии российской агрессии, неизменность курса на обеспечение суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины - как на политическом, так и на военном уровнях", - отметили в МО.

Сообщается, что ключевым в условиях распространения вируса COVID-19 во время разговора признано сохранение здоровья и жизни личного состава.

Таран заверил американского коллегу в необратимости оборонной реформы по стандартам НАТО и поблагодарил Эспера за существенную помощь, которую США оказывают ВСУ. Особый акцент был сделан на военно-техническом сотрудничестве и осуществлении оборонным ведомством Украины первых прямых закупок вооружения и военной техники в США.

Главу Пентагона также было проинформировано о деятельности Министерства обороны и органов государственной власти Украины в контексте реализации договоренностей о получении второго транша безопасности помощи от США.

Таран отметил продолжение политики евроатлантической интеграции, а также очертил приоритеты деятельности оборонного ведомства.

"В ходе беседы стороны обсудили необходимость корректировки в условиях пандемии ключевых мероприятий двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, которые имеют первостепенное значение для поддержания боевых возможностей Вооруженных Сил Украины. Американский Министр обороны Марк Эспер выразил поддержку руководителю оборонного ведомства Украины Андрю Тарану в реализации оборонной реформы и подтвердил непоколебимую поддержку суверенитету Украины", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что министры обороны Украины и США договорились поддерживать постоянный диалог стратегического уровня как на министерском уровне, так и на уровне своих заместителей.

Как сообщалось в УНН, накануне в США заявили, что Пентагон подтвердил поддержку Украины в защите от российской агрессии.