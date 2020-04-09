Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия - Ляшко

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия и отступать от выбранной стратегии, поэтому украинцы должны оставаться дома. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия. Мы не отступаем от выбранной стратегии. Украинцы все еще должны оставаться дома. Для своей безопасности и безопасности родных. 12 марта был введен карантин. Каждый день мы наблюдаем за динамикой распространения COVID-19 в Украине. И сейчас мы видим результат. В Украине не такая стремительная динамика, как у других стран, которые ввели ограничительные противоэпидемические мероприятия только после вспышки. Но мы должны помнить, что вспышка в Европе началась на месяц раньше. Соответственно, мы не можем позволить себе расслабиться", - сказал Ляшко.

Он также добавил, что в ВОЗ заявили, что странам Европы еще рано ослаблять ограничительные меры, которые ввели для борьбы с COVID-19.

"На графике динамика заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями. Желтый фон - период, когда было объявлено общенациональный карантин. Как вы видите, динамика заболеваемости (синяя линия, столбики - летальные случаи) резко упала. Результаты будем оценивать позже, но уже сейчас видим, что карантинными мерами мы реально влияем и на распространение коронавирусной болезни", - отметил Виктор Ляшко.

Напомним, Минздрав прокомментирует отмену карантина в Украине через 10 дней.



