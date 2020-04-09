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Евросоюз выделит Украине более 190 млн евро на борьбу с эпидемией

Евросоюз выделит Украине более 190 млн евро на борьбу с эпидемией

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Европейский Союз выделит 962 млн евро для поддержки стран Восточного партнерства в борьбе с коронавирусом. Из этих средств, более 190 млн будет направлено на помощь Украине, передаёт УНН со ссылкой на заявление в Twitter комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливера Варгеи, передаёт УНН.

“Для поддержки наших стран Восточного партнера в борьбе с коронавирусом региональные и двусторонние фонды перенаправляются в рамках ответных действий Team Europe на сумму 962 млн. Евро на неотложные нужды и смягчение социально-экономических последствий”, - написал еврокомиссар.

Он также опубликовал буклет, информирующий о распределении данных средств каждой стране ВП.

“Украина: более 190 миллионов евро на неотложные и краткосрочные нужды... ЕС поддерживает создание устойчивости сообщества посредством помощи уязвимым людям, перехода к онлайн-образованию, борьбы с дезинформацией и укрепления культурного разнообразия и творчества в Интернете”, - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, ранее Евросоюз планировал мобилизировать на помощь Украине 80 млн евро. 

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Коронавирус
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