Программа деятельности правительства: эксперт назвал недостаток Кабмина

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В новой программе деятельности Кабинета министров Украины отсутствует механизм сотрудничества правительства с национальным бизнесом. Об этом в своем блоге написал экономист, международный эксперт Игорь Гарбарук, передает УНН.

Речь идет о "Программе деятельности Кабинета министров Украины", которую утвердил возглавляемый Денисом Шмыгалем КМУ. Этот документ правительство должно представить на рассмотрение в Верховную Раду.

По словам Гарбарука, качественные изменения по сравнению с Программой Кабмина Алексея Гончарука состоялись. Документ более лаконичен.

"Кроме титульной страницы, новая Программа насчитывает чуть более 8 страниц текста - у прошлого Премьера их было 300. Но не случилось, по моему мнению, главного - Программа деятельности КМУ как была набором деклараций, так им и осталась", - пишет эксперт.

Гарбарук убежден, что в документе должны быть четко прописаны правительственные цели и задачи, запланированные к реализации проекты, мероприятия и события. И самое главное - реалистичные прогнозы относительно реализации конкретных показателей. Чтобы их можно было по факту оценить.

А еще - в новой правительственной программе, как и в предыдущей, не прописана модель взаимодействия Кабмина с отечественным бизнесом, пишет эксперт. Это - важный элемент, поскольку условия для работы нацбизнеса создает КМУ.

"В моем понимании, Программа правительства - это прежде всего Программа стимулов.

Программа, где главный приоритет - это интересы национального бизнеса, способного создать мощную систему экономической независимости Украины", - пишет Гарбарук.