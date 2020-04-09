ООН зафиксировала на Донбассе самые большие месячные потери среди гражданских с сентября 2019 года

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) в прошлом месяце зафиксировало 19 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины - больше, чем потери среди гражданских лиц за январь и февраль 2020 года вместе взятые. Об этом говорится в отчете УВКП за март 2020 года, передает УНН.

"В период с 1 по 31 марта 2020 года УВКПЧ ООН зафиксировало 19 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: двое погибших (мужчина и женщина) и 17 раненых (восемь женщин, шестеро мужчин, две девочки и один мальчик), что на 280% больше, чем в феврале 2020 года (один погибший и четверо раненых)", - говорится в отчете.

Отмечается, что эта цифра больше, чем потери среди гражданских лиц за январь и февраль 2020 года вместе взятые, состоящие из двух погибших и 15 раненых, и "наивысшее количество месячных потерь с сентября 2019 года" - тогда было зафиксировано двое погибших и 22 раненых.

По данным УВКПЧ, в марте все случаи гибели или ранения гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из стрелкового оружия и легкого вооружения состоялись на территории Донецкой области (в январе и феврале 2020 года практически все подобные инциденты произошли в Луганской области). Из них: двое гражданских лиц погибли и 11 были ранены на территории, контролируемой самопровозглашенной "Донецкой народной республики", и трое гражданских лиц были ранены на территории Донецкой области, контролируемой правительством.

Как сообщалось в УНН, население подконтрольной территории Донбасса верит, что именно Президент Зеленский сможет достичь мира в Украине, но не представляют, как это можно сделать.