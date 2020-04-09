Правительство и НБУ разработали программы поддержки малого бизнеса в условиях пандемии COVID-19

КИЕВ. 9 апреля. УНН. По инициативе Прзидента Зеленского правительство и Национальный банк Украины разработали две программы кредитной поддержки малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса, которые будут предоставлять в ближайшее время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"По инициативе Президента Украины правительство и Национальный банк разработали первые две программы быстрой кредитной поддержки малого бизнеса, которые представили Главе государства", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что самой быстрой помощью станет переформатирование программы "5-7-9" для ее действенности в карантинных условиях. В частности, она будет значительно упрощена и направлена на рефинансирование кредитов, которые существуют. Вторая программа создается с нуля, сейчас она на стадии финализации.

"Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников и направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что с помощью этих программ сохранят рабочие места, а также определенную часть уплаты налогов.

"Внедрение программ начнется сразу после их финализации. Правительство надеется, что первую поддержку можно будет начать предоставлять в ближайшее время. Дополнительно ведется работа над программами для новых предпринимателей и среднего бизнеса", - добавил Шмыгаль.

Как сообщал УНН, в правительстве заявили, что вскоре будет обновлена кредитная программа 5-7-9% с учетом тех изменений, которые произошли из-за коронавируса.