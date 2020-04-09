Шабунин и Шерембей планируют обращение к послам стран Запада с целью подставить Президента

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Основатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин и Дмитрий Шерембей готовят письмо в посольства западных государств. В драфте письма Шабунин якобы утверждает, что "новая украинская власть явно взяла курс на свертывание борьбы с коррупцией. А главные идеологи разворота к политике поддержки олигархов находятся на улице Банковой". Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24/7", передает УНН.

“Основатель „Центра противодействия коррупции“ Виталий Шабунин и неоднократно судимый за кражи Дмитрий Шерембей готовят письмо в посольства западных государств. В драфте письма, который оказался в нашем распоряжении, Шабунин утверждает, что "новая украинская власть явно взяла курс на свертывание борьбы с коррупцией. А главные идеологи разворота к политике поддержки олигархов находятся на улице Банковой”, — сообщает Telegram-канал “Украина 24/7”.

В драфте письма также сообщается, что “в таких условиях предоставление любых кредитов Украине нецелесообразно”.

“Правда, как стало известно нам, пока они еще решают, насколько жестким делать заявление — от просьбы „вмешаться в ситуацию“ до требования „заморозить выделение очередного транша МВФ из-за давления на НАБУ и глубокой коррумпированности украинской власти“. Пока они склоняются к более мягкому варианту, ведь они помнят, сколько критики получил в свое время Сергей Лещенко, который требовал не выдавать деньги Украине. Этим письмом они фактически шантажируют Зеленского — если власть затронет Артема Сытника, МВФ может не дать Украине очередной транш (этот тезис они уже активно продвигают через своих спикеров). В то же время, это заявление нужно и персонально Шабунину и его коллеге, основателю „Центра противодействия коррупции“ рецидивисту Шерембею, ведь сейчас они проходят по делу о хищении 133 млн долларов помощи больным СПИДом, а их единственной „крышей“ среди украинских силовиков является директор НАБУ Артем Сытник. Пока Шабунин и четырежды судимый Шерембей имеют проблемы со сбором подписей от общественных организаций. Де-факто, кроме шабунинського ЦПК, как стало известно, письмо готовы подписать только Statewatch Александра Леменова — в последнее время они синхронно выступают по всем вопросам защиты Артема Сытника”, — говорится в сообщении Telegram-канал “Украина 24/7”.