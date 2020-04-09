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Швеция не изменила позиции относительно санкций против РФ и будет сотрудничать с Украиной в ОБСЕ

Швеция не изменила позиции относительно санкций против РФ и будет сотрудничать с Украиной в ОБСЕ

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В четверг состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, во время которой стороны обсудили, в частности, взаимодействие во время шведского председательства в ОБСЕ в 2021 году и меры по противодействию распространению COVID-19, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба сообщил шведской коллеге о развитии переговоров в формате Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и в нормандском формате. Анн Линде подтвердила неизменность позиции Швеции о необходимости сохранения санкционного давления на Россию до полного выполнения Москвой своих обязательств по минским договоренностям и деоккупации АР Крым", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается также, что во время разговора министры договорились поддерживать тесное сотрудничество по этим вопросам во время шведского председательства в ОБСЕ в 2021 году и провести с этой целью консультации между МИД двух государств в текущем году.

Главы МИД обсудили меры по противодействию распространения COVID-19. Кулеба заручился поддержкой шведской стороны о неприменении к гражданам Украины на территории Швеции санкций за нарушение визового режима из-за карантинных мероприятий.

Руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по углублению сотрудничества в энергетической и правоохранительной сферах.

Как сообщал УНН, Украина и Исландия договорились ускорить подготовку соглашений об инвестициях и авиасообщению.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Россия, Украина, Швеция
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