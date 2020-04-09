Инициатива "Восточное партнерство": Кулеба поприветствовал заявление глав МИДов "Вышеградской группы"

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украина приветствует заявление министров иностранных дел "Вышеградской группы" относительно будущего инициативы ЕС "Восточное партнерство". Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, передает УНН.

"Поздравляю заявление министров иностранных дел "Вышеградской группы" относительно будущего инициативы ЕС "Восточное партнерство", как ценный вклад в дискуссию о ее дальнейших перспективах и путях обеспечения стратегического успеха, которая продолжается среди государств-членов ЕС, восточных партнеров и европейских институтов. Надеюсь на учет подходов к "Восточному партнерству", высказанных Польшей, Чехией, Словакией и Венгрией, при подготовке саммита инициативы, запланированного на июнь этого года", - заявил министр.

По его словам, Украина полностью разделяет то, что "Восточное партнерство" должно удовлетворять ожидания всех участников, базироваться на общих ценностях, более активному применению соответствующих стимулов, принципах "больше за большее" и дифференциации, а также поддерживать европейские устремления и европейский выбор ассоциированных партнеров.

"Украина вместе с Грузией и Молдовой готова способствовать началу новой амбициозной главы "Восточного партнерства". Мы выступаем за углубление процесса политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС путем полной реализации потенциала углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли (УВЗСТ), в том числе в формате "ЕС + ассоциированные партнеры", доступа к общему рынку ЕС и усиленной секторальной интеграции", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, Украина также высоко ценит четкую поддержку "Вышеградской группой" суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границ, в том числе путем реализации политики непризнания незаконной аннексии АР Крыма и г. Севастополь Российской Федерацией.

Напомним, накануне в совместном заявлении Чехии, Венгрии, Польши и Словакии о будущем "Восточного партнерства" четверка заявила, что "запустит чрезвычайную "программу V4EastSolidarity" для стран "Восточного партнерства" в рамках Международного Вышеградского фонда по упрощенной процедуре, посвященной укреплению сферы охраны здоровья, социальной и экономической устойчивости групп граждан стран "Восточного партнерства", нарушенных пандемией COVID-19 и ее последствиями.