Катер "Никополь", который атаковала в Керченском проливе РФ, спустили на воду после ремонта

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сегодня Николаевский судостроительный завод спустил на воду катер “Никополь”, который был возвращен в ноябре прошлого года из плена аннексированного Россией Крыма. Сейчас он находится на финальной стадии ремонта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб Укроборонпрома.

“9 апреля 2020 года на государственном предприятии “Николаевский судостроительный завод”, входящем в состав ГК “Укоборонопром” завершили ремонт и восстановили боеспособность малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) “Вышгород”. Катер спущен на воду и в ближайшее время МБАК “Вышгород” уйдет с акватории завода. Так же восстановлено боеспособность малого бронированного артиллерийского катера “Никополь”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на обоих катерах отремонтирована наружная обшивка подводной части, винто-рулевые комплексы, протекторная защита, донно-бортовая арматура, судовые системы и оборудование, выполнена покраска.

“Ремонтные работы на „Вышгороде“ были закончены даже раньше запланированного, а на катере „Никополь“ они на финальной стадии, оба катера спустили на воду одновременно. Мы понимаем, что катера выполняют боевые задачи, поэтому старались как можно быстрее восстановить их боеспособность и вернуть „на службу“ ВМС”, — сообщил директор завода Валерий Калашников.

Как сообщал УНН, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход с порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряка арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.

А 20 ноября украинские катера “Никополь”, “Бердянск” и “Яны Капу” вернулись из плена в аннексированном Россией Крыму.



Отметим, Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что возвращенные из российского плена корабли ВМС “Никополь”, “Бердянск” и “Яны Капу” отремонтируют в течение трех месяцев.