Укроборонпром передал ВСУ партию пожарных танков

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Львовский бронетанковый завод, входящий в состав ГК "Укроборнпром", передал Вооруженным силам Украины партию пожарных танков ГПМ-54. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало Вооруженным силам Украины очередную партию из 4 единиц гусеничных бронированных пожарных машин ГПМ-54", - говорится в сообщении.

Также на завершающей стадии капитального ремонта и модернизации на ЛБТЗ находятся еще три единицы ГПМ-54. Согласно производственному плану, завод планирует завершить их ремонт до конца текущего месяца, опережая график.

Напомним, на полигоне "Десна" в Черниговской области, продолжаются испытания модернизированного опытного образца танка Т-72, изготовленного для нужд ВСУ.