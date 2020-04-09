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Укроборонпром передал ВСУ партию пожарных танков

Укроборонпром передал ВСУ партию пожарных танков

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Львовский бронетанковый завод, входящий в состав ГК "Укроборнпром", передал Вооруженным силам Украины партию пожарных танков ГПМ-54. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало Вооруженным силам Украины очередную партию из 4 единиц гусеничных бронированных пожарных машин ГПМ-54", - говорится в сообщении.

Также на завершающей стадии капитального ремонта и модернизации на ЛБТЗ находятся еще три единицы ГПМ-54. Согласно производственному плану, завод планирует завершить их ремонт до конца текущего месяца, опережая график.

Напомним, на полигоне "Десна" в Черниговской области, продолжаются испытания модернизированного опытного образца танка Т-72, изготовленного для нужд ВСУ.

Источник: УНН
Теги: танки, Укроборонпром, пожарники
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