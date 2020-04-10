Регистрация | Вход |
USD: 27,20 0,0969  EUR: 29,58 0,0092 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 10 апреля 2020 11:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины
В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
13995
Версия для печати

Таран отменил приказ о реформе сил обороны

Таран отменил приказ о реформе сил обороны

Андрей Таран

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Новоназначенный глава Министерства обороны Андрей Таран отменил приказ предыдущего главы Степана Полторак о трансформации объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных Силах Украины. По этом сообщает УНН со ссылкой на приказ №106, опубликованном на сайте ведомства.

Так, приказ №106 был подписан Тараном 31 марта.

"С целью приведения актов Министерства обороны Украины в соответствие с законодательством, приказываю: признать утратившим силу как реализован, приказ Министерства обороны Украины 29 марта 2019 года №141 "О трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины (с изменениями)", - говорится в приказе.

Отметим, что приказ №141 был подписан Полтараком 29 марта 2019 года, то есть более года назад.

Напомним, что в Минобороны рассказали детали разговора Тарана с главой Пентагона.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, реформы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.