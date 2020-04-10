Таран отменил приказ о реформе сил обороны

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Новоназначенный глава Министерства обороны Андрей Таран отменил приказ предыдущего главы Степана Полторак о трансформации объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных Силах Украины. По этом сообщает УНН со ссылкой на приказ №106, опубликованном на сайте ведомства.

Так, приказ №106 был подписан Тараном 31 марта.

"С целью приведения актов Министерства обороны Украины в соответствие с законодательством, приказываю: признать утратившим силу как реализован, приказ Министерства обороны Украины 29 марта 2019 года №141 "О трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины (с изменениями)", - говорится в приказе.

Отметим, что приказ №141 был подписан Полтараком 29 марта 2019 года, то есть более года назад.

Напомним, что в Минобороны рассказали детали разговора Тарана с главой Пентагона.