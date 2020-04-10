Поджог партийного офиса и смерть человека во времена Майдана: ГБР сообщило о подозрении экс-нардепке Чорновол

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины гражданке - народному депутату Украины VIII созыва из-за поджога партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР после того, как народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол заявила об обысках ГБР у нее дома по "делу Майдана", передает УНН.

"Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенному по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", - указали в бюро.

По предварительной информации, как отметили в ГБР, "18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий". "В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса", - добавили в бюро.

Раньше сегодня, 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований в "деле Майдана".