Очередное совещание у Зеленского: обсудили ситуацию в Николаевской области без больных COVID-19

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, во время которой особое внимание обратили на ситуацию в Николаевской области, где еще не было зафиксировано ни одного больного COVID-19. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.

"Владимиру Зеленскому сообщили, что в Николаевской области проводится очень малое количество тестирований, к тому же есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы", - указали в Офисе.

"Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим", - сказал Глава государства.

Дополнительно уделили внимание финансированию больниц по всей стране в связи с изменением системы направления средств через внедрение второго этапа медицинской реформы.

Президент настоял на ускорении обеспечения средствами защиты неопорных больниц.

"Мы в прямом смысле в этом вопросе боремся за жизнь врачей, поэтому некоторые процессы на пути к их обеспечению защитой должны быть параллельными. Обеспечить врачей надо срочно по всей стране", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 9 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ездил в Николаев, чтобы проверить, почему там не зафиксировано случаев COVID-19.