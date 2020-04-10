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В мае Украина получит от Всемирного банка 50 млн долларов на поддержку населения из-за COVID-19

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Всемирный банк выделит Украине 150 млн долларов, в частности, 50 млн долларов выделят уже в мае на поддержку уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса. Об этом на встрече в Киеве договорились представители правительства и Всемирного банка, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Украина получит дополнительные средства от Всемирного банка в размере 150 млн долларов, в частности, 50 млн долларов для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и 100 млн долларов для улучшения уровня социальной защиты в целом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже в мае этого года Украина получит 50 млн долларов для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19. Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью. Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и сняты ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто из-за карантина потерял работу.

"При этом предполагается расширение программы помощи малообеспеченным семьям с целью содействия всестороннему и справедливому охвату уязвимых слоев населения, осуществление мер по снижению зависимости получателей от социальных выплат, повышение адресности программы жилищных субсидий путем усиления контроля за правильностью их предоставления и другие меры, призванные обеспечить эффективность социальной поддержки и улучшение качества жизни населения", - добавили в правительстве.

Напомним, в отчете Всемирного банка говорится, что COVID-19 повлечет за собой сокращение ВВП Украины в 2020 году на 3,5%.

Источник: УНН
Теги: Всемирный банк, Украина, Коронавирус
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