Оккупационные власти массово отправляют "предупреждения" для крымскотатарских активистов - Минреинтеграции

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с временно оккупированного Россией Крыма поступают сообщения, что российская оккупационная администрация массово отправляет "предупреждения" крымскотатарским активистам с целью недопущения организации на полуострове любых публичных мероприятий под видом "борьбы с экстремизмом". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минреинтеграции, передает УНН.

Так, сообщается, что за последние два дня зафиксированы десятки подобных фактов в Бахчисарае, Судаке, Симферопольском, Ичкинском и других районах.

В министерстве подчеркивают, что указанные акты не связаны с противодействием эпидемии коронавируса, а являются еще одним проявлением давления, ведь "предупреждение" доставляют работники оккупационной "полиции", которые, запугивая крымчан, пытаются отговорить их даже от единоличных акций солидарности и чествования памяти.

В Минреинтеграции выразили обеспокоенность из-за того, что оккупационная власть пытается ограничить любые мероприятия коренного народа, в том числе - в память жертв Геноцида крымскотатарского народа 18 мая и акции ко Дню крымскотатарского флага 26 июня.

"Собственно, странной является попытка ограничить даже единоличные меры, которые могут произойти только в конце мая и в конце июня. С таким успехом, ссылаясь на борьбу с экстремизмом или на коронавирус, сейчас они начнут запрещать на потом и Курбан-байрам. Довольно необычным это выглядит и из-за того, что все эти преждевременные запреты для крымских татар происходят на фоне массовых репетиций оккупационными властями парада к 9 мая, привлекая при этом, даже несовершеннолетних детей. Такие выборочные и преждевременные запреты - это грубое нарушение прав коренного народа", - заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Со слов вице-премьера, указанные факты будут доведены до сведения международных мониторинговых миссий.

Как сообщалось в УНН, в оккупированном Крыму из-за коронавируса заблокирована больница в Армянске и цехи завода "Крымский Титан".