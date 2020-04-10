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На период карантина государство планирует выплачивать ФЛПам помощь на детей

На период карантина государство планирует выплачивать ФЛПам помощь на детей

Марина Лазебная

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Правительство разрабатывает механизм выплаты одному из родителей пособия по уходу за детьми в возрасте до 10 лет в размере прожиточного минимума. Об этом Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила в эфире программы "Право на владу", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Такую помощь предлагают предоставлять физическим лицам-предпринимателям, которые не имеют наемных работников, и которые на период карантина приостановили свой бизнес и потеряли прибыль.

"Есть физические лица-предприниматели и другие самозанятые, которым сейчас очень сложно, но они не хотят прекращать предпринимательскую деятельность и фактически ушли в неоплачиваемый отпуск. Такие лица не могут прийти в центр занятости и получить статус безработного", - уточнила руководительница Министерства.

По словам Лазебной, такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения в зависимости от ситуации с карантинными мероприятиями и состоянием экономики страны.
Она заверила, что правительство уже в ближайшее время примет решение о предоставлении такой помощи.

Напомним, что Минсоцполитики разработало алгоритм действий по поддержке семей с детьми и их защиты в условиях карантина.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минсоцполитики, карантин
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