Аваков остро отреагировал на дело против Чорновол
Арсен Аваков
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков остро отреагировал на дело против народного депутата Татьяны Черновол. Он заявил, что ему стыдно и такие действия недопустимы. Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Адвокат Януковича, господин Бибиков. Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ГБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо", - написал Аваков.
По его словам, Чорновол талантливая журналистка и эмоциональный политик.
"Неподсудных в стране нет - и быть не должно. Все, и герои и прокуроры должны отвечать на предъявленные обвинения. Но то, что происходит в отношении Тани - неадекватно и позорно", - добавил Аваков.
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Также Аваков добавил, что ему стыдно, что все допустили такие действия в отношении Черновол.
"Да, Таня такая - она лазит через заборы и говорит то, что думает - не стесняясь слов и за это, как взрослый человек, отвечает. И нормально - но наказывать Таню подлостью нельзя. Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 года - я такой же как Таня - приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу назад. Не мешайте Президенту восстанавливать страну. И так непросто", - подытожил Аваков.
Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Чорновол по статье 115 Уголовного кодекса Украины гражданке - народному депутату Украины VIII созыва за поджога партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.
Сегодня, 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".