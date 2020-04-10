С апреля зарплата чиновников не превышает 47 тыс. грн - Зеленский
КИЕВ. 10 апреля. УНН. По новому Государственному бюджету Украины, все чиновники независимо от ранга будут получать заработную плату не более 47 тыс. грн. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении, передает корреспондент УНН.
"Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тыс. грн. Это касается всех - судей, народных депутатов, прокуроров, работников Национального банка Украины, ЦИК и многих других чиновников", - сказал Президент.
По его словам, такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов.
"Все эти решения являются важными и доводят философию нового правительства - это правительство для людей. Верю, что это будет поддержано украинским парламентом, который в понедельник, 13 апреля, рассмотрит изменения в государственный бюджет. Уверен, что все народные избранники станут на сторону украинских врачей, пенсионеров, предпринимателей и всех украинцев, оказавшихся в трудной ситуации", - добавил Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый государственный бюджет Украины предусматривает почти 30 млрд грн на индексацию пенсий и денежной помощи пенсионерам.