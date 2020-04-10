Шмыгаль заверил, что Кабмин держит на контроле ситуацию с пожарами в зоне отчуждения

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Кабинет министров держит на контроле ситуацию с пожарами в зоне отчуждения и в регионах Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Кабинет Министров держит на контроле ситуацию с пожарами в зоне отчуждения и в регионах Украины. К тушению пожаров привлечено 380 человек и 100 единиц техники, среди которых 3 самолета и 2 вертолета. Еще в начале апреля поручил привлечь необходимые ресурсы для ликвидации пожаров и уменьшения их количества в будущем", - написал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что на месте тушения пожаров в зоне отчуждении измеряют уровень радиации и она находится в пределах нормы.

"Министерство юстиции по моему поручению уже разработало законопроект, который существенно увеличивает штрафы за выжигание сухостоя. Правительство его поддержало и вскоре передаст на рассмотрение в Верховную Раду. ГСЧС и органы местной власти должны установить круглосуточный мониторинг в природных экосистемах, чтобы не допустить распространения пожаров", - добавил Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что ОГА и КГГА должны запретить разведение костров в лесных массивах и выжигание сухой растительности и мусора.

Напомним, к некоторым возгораниям в Чернобыльской зоне невозможно подвезти технику .