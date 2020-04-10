Нацбанк сообщил о состоянии рынка труда Украины

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На украинском рынке труда продолжается снижение количества вакансий, но меньшими темпами, чем в предыдущие недели. Об этом говорится в экономическом обзоре за неделю от Национального банка Украины, передает УНН.

"Всего за три недели карантина количество новых вакансий упало на 44%", - говорится в обзоре.

Отмечается, что из-за роста неопределенности даже ІТ-компании, наименее уязвимые в карантин, останавливают новые наймы.

По данным НБУ, количество новых резюме после снижения в первую неделю карантина в дальнейшем практически не меняется.

В то же время показатель нагрузки (отношение количества резюме к количеству вакансий) вырос во всех сферах, кроме розничной торговли, медицины и с/х.

Как сообщал УНН, ранее в Государственной службе занятости предупредили, что падение на мировых рынках и ситуация с распространением коронавируса в мире угрожают рынку труда в Украине.