Украина отправила в Южную Корею очередной самолет по спецсредства защиты

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Республику Корея отправился очередной самолет, который должен привезти в Украину следующую партию специальных медицинских средств защиты для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

По личному поручению Президента Владимира Зеленского этим бортом также будет доставлено на родину 10 граждан Южной Кореи, которые изъявили желание вернуться домой, но не смогли вылететь из Украины из-за ограничений международного авиасообщения, сообщили в Офисе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину прибудет еще четыре самолета с помощью от Китая и Кореи до конца недели

"На обратном пути самолет привезет в Украину многократные защитные костюмы и другие средства защиты, которые после будут переданы в медицинские учреждения в регионах", - говорится в сообщении.

Напомним, во время традиционного совещания по вопросам борьбы с коронавируса Владимир Зеленский раз подчеркнул, что спецсредства защиты должны доправлятися не только в опорные больницы, но и во все другие медучреждения страны.

Ранее Украина привезла из Южной Кореи 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления COVID-19. Тесты уже используют в украинских больницах.