Новости: Политика
Пятница, 10 апреля 2020, 22:56 • Марианна Присяжнюк • 8085
В мае правительство планирует создать 500 тысяч рабочих мест - Шмыгаль
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Правительство планирует создать 500 000 рабочих мест в мае, чтобы не допустить углубления экономического кризиса. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера, передает УНН.
"Мы прогнозируем спад производства и спад валового продукта. Уже в мае стоит задача создать 500 000 рабочих мест, чтобы Украина не упала еще в глубокий кризис", - сказал Шмыгаль
Он добавил, в настоящий момент во время мероприятий карантина в стране падает уровень потребления, что будет иметь последствия для экономической ситуации.
Напомним, Правительство представило проект стратегии выхода из карантина и восстановления экономики.
Источник: УНН