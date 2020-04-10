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В мае правительство планирует создать 500 тысяч рабочих мест - Шмыгаль

В мае правительство планирует создать 500 тысяч рабочих мест - Шмыгаль

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Правительство планирует создать 500 000 рабочих мест в мае, чтобы не допустить углубления экономического кризиса. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера, передает УНН.

"Мы прогнозируем спад производства и спад валового продукта. Уже в мае стоит задача создать 500 000 рабочих мест, чтобы Украина не упала еще в глубокий кризис", - сказал Шмыгаль

Он добавил, в настоящий момент во время мероприятий карантина в стране падает уровень потребления, что будет иметь последствия для экономической ситуации.

Напомним, Правительство представило проект стратегии выхода из карантина и восстановления экономики.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, кризис, безработные, карантин, работа, Денис Шмыгаль
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