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Украинские медики в Италии подтверждают действенность протоколов МОЗ при лечении COVID-19 - Степанов

Украинские медики в Италии подтверждают действенность протоколов МОЗ при лечении COVID-19 - Степанов

Максим Степанов

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Медицинские работники из Украины, которые находятся сейчас в Италии, подтверждают актуальность украинских протоколов по лечению коронавирусной болезни. Об этом на брифинге в понедельник сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы находимся на постоянной связи с нашими врачами и медицинскими работниками, которые находятся в Италии. Они подтверждают все наши протоколы о методах лечения непосредственно в Италии, лечат именно по таким схемам лечения", - сказал министр.

По его словам, все эти протоколы министерство составляло, исходя из опыта в том числе и Италии.

"Конечно, рассказывают, как происходит, как они анализируют состояние, что именно и в какой последовательности делают. Очень полезная информация для нас, и все эти советы в будущем передаются непосредственно в регионы нашим врачам для того, чтобы они были готовы к реагированию на те или другие состояния здоровья наших граждан", - добавил Степанов.

Напомним, в позапрошлую субботу группа из 20-ти врачей-добровольцев МВД и Минздрава вылетела в Италию для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Италия, лечение, Коронавирус, Максим Степанов
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