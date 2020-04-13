В Раде зарегистрировали проект постановления о новой программе деятельности Кабмина

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о программе деятельности Кабинета министров Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, сегодня в Раде зарегистрировали проект постановления №3330 о программе деятельности Кабинета министров Украины. Инициатором проекта постановления выступил в том числе и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сейчас текст проекта постановления отсутствует.

Напомним, как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Кабинет министров Украины утвердил новую программу деятельности правительства. В ближайшее время ее передадут в Верховную Раду.