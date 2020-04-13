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В Раде зарегистрировали проект постановления о новой программе деятельности Кабмина

В Раде зарегистрировали проект постановления о новой программе деятельности Кабмина

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о программе деятельности Кабинета министров Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, сегодня в Раде зарегистрировали проект постановления №3330 о программе деятельности Кабинета министров Украины. Инициатором проекта постановления выступил в том числе и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сейчас текст проекта постановления отсутствует.

Напомним, как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Кабинет министров Украины утвердил новую программу деятельности правительства. В ближайшее время ее передадут в Верховную Раду.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, ВРУ, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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