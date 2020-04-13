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На доплату киевским медикам выделено 894 млн грн - Кличко

На доплату киевским медикам выделено 894 млн грн - Кличко

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Киевсовет принял решение о выделении почти 894 миллионов гривен на доплату медицинским работникам столицы. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Решение о выделении средств на доплаты всем медикам столицы принял Киевсовет. Речь идет о почти 894 миллионах гривен. Особое внимание и финансирование получают медики, работающие с больными коронавирусом", - отметил Кличко.

Он напомнил, что город принял решение о доплатах врачам инфекционных отделений, работающих с больными коронавирусом. Сейчас такая доплата составляет от 5 до 10 тысяч гривен.

Как сообщал УНН, в среду, 15 апреля, состоится заседание Кабинета министров, на котором рассмотрят вопрос о заработной плате для медиков за март в размере 300%.

Источник: УНН
Теги: Киев, зарплата, медики, Виталий Кличко, Коронавирус
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