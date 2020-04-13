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Парламентарии приняли законопроект по предотвращению распространения COVID-19

Парламентарии приняли законопроект по предотвращению распространения COVID-19

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №3320 о внесении изменений в ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавируса. Соответствующее решение поддержали 332 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предусматриваются временные меры по оперативному созданию временных специализированных больниц и привлечения медицинских работников к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной болезни (COVID-19).

Также предлагается предоставить возможность руководителям учреждений здравоохранения привлекать к оказанию медицинской помощи такие категории, как научно-педагогические работники заведений высшего учебного (последипломного) образования, осуществляющих подготовку кадров в сфере здравоохранения, других лиц, имеющих сертификат врача специалиста и соответствующую врачебную категорию.

Кроме того, временно внедряется норма, необходимая для обработки персональных данных граждан, с целью внедрения современных противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНН, в ВР зарегистрировали законопроект №3320 о внесении изменений в ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, законопроект, Коронавирус
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