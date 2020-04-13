Регистрация | Вход |
USD: 27,20 -0,0576  EUR: 29,56 -0,0776 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 13 апреля 2020 15:55
Получить тестовый доступ
Внеочередное заседание Верховной Рады Украины
Эксклюзивные новости УНН
В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины
В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5415
Версия для печати

В НСЗУ назвали перечень бесплатных услуг при родах

В НСЗУ назвали перечень бесплатных услуг при родах

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Национальной службе здоровья Украины заявили, что помощь при родах будет бесплатной для роженицы, независимо от места регистрации и фактического проживания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

"Медицинская помощь при родах - приоритетная услуга, которая входит в программу медгарантий. Учреждения здравоохранения будут получать от НСЗУ оплату за каждые роды по повышенному тарифу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "для роженицы услуга будет бесплатной, независимо от места регистрации и фактического проживания". Никаких благотворительных взносов из-за того, что решили рожать в другом районе или городе, добавили в службе.

В НСЗУ также назвали перечень того, что пациентка получает бесплатно:

  • медицинскую помощь при родах с очередной акушерской бригадой (ведение неосложненных физиологических родов, ведение осложненных родов, кесарево сечение);
  • анестезию;
  • мониторинг состояния беременной, роженицы и новорожденного;
  • интенсивную терапию,
  • стабилизацию состояния новорожденного;
  • метаболический скрининг у новорожденных;
  • вакцинацию новорожденного.

Сообщается, что получить услугу бесплатно можно: по самообращению, по доставке экстренной медицинской помощью, по направлению лечащего врача или другого отделения больницы.

Напомним, в течение первого квартала 2020 года Фондом социального страхования Украины принято на оплату более 4 млн дней декретных на сумму 1,1 млрд гривен.

Источник: УНН
Теги: медицина, помощь, роды
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.