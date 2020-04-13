В НСЗУ назвали перечень бесплатных услуг при родах

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Национальной службе здоровья Украины заявили, что помощь при родах будет бесплатной для роженицы, независимо от места регистрации и фактического проживания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

"Медицинская помощь при родах - приоритетная услуга, которая входит в программу медгарантий. Учреждения здравоохранения будут получать от НСЗУ оплату за каждые роды по повышенному тарифу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "для роженицы услуга будет бесплатной, независимо от места регистрации и фактического проживания". Никаких благотворительных взносов из-за того, что решили рожать в другом районе или городе, добавили в службе.

В НСЗУ также назвали перечень того, что пациентка получает бесплатно:

медицинскую помощь при родах с очередной акушерской бригадой (ведение неосложненных физиологических родов, ведение осложненных родов, кесарево сечение);

анестезию;

мониторинг состояния беременной, роженицы и новорожденного;

интенсивную терапию,

стабилизацию состояния новорожденного;

метаболический скрининг у новорожденных;

вакцинацию новорожденного.

Сообщается, что получить услугу бесплатно можно: по самообращению, по доставке экстренной медицинской помощью, по направлению лечащего врача или другого отделения больницы.

Напомним, в течение первого квартала 2020 года Фондом социального страхования Украины принято на оплату более 4 млн дней декретных на сумму 1,1 млрд гривен.