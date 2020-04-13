В Минкульте рассказали, на какие культурные проекты сохранили финансирование в обновленном бюджете

КИЕВ. 13 апреля. УНН. На проекты Министерства культуры и информационной политики Украины в обновленном бюджете предусмотрено 8,16 млрд грн. В частности, средства выделят на проекты Украинского культурного фонда, Госкино, Института национальной памяти, Украинского института книги и реставрационные мероприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Министерства культуры и информационной политики Украины.

“249 голосов „за“ и обновленный бюджет МКИП принят. Общий объем финансирования — 8,16 млрд грн и это действительно победа”, — говорится в сообщении.

В частности указано, что сначала проект Госбюджета сокращал расходы на культуру на 90%.

“Вместе нам удалось добиться, чтобы в финальном варианте бюджета появились такие цифры: УКФ — 400,8 млн грн, Госкино — 468,4 млн грн, УИНП — 65 млн грн, УИК, поддержка книгоиздания и популяризация украинской литературы в мире — 101,1 млн грн, реставрационные мероприятия — 100 млн грн”, — указано в сообщении.

Отмечается, что после завершения карантина МКИП планирует возобновить расходы на сферу культуры и информационной политики.

Напомним, комитет ВР обсудил вопрос о финансовой поддержке культуры и креативных индустрий.