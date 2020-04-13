Правительство выделит почти 45 млн грн из резервного фонда на тушение пожаров под Чернобылем

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Правительство выделит 44,86 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для осуществления дополнительных мероприятий, связанных с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Соответствующее распоряжение, инициированное Минекоенерго, принято на заседании правительства. Согласно распоряжению, должно быть выделено средств в сумме 44862,9 тыс. грн из резервного фонда государственного бюджета для осуществления мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что дополнительные меры по предотвращению пожаров необходимые ввиду того, что, по сообщению ГСЧС, с начала года в зоне отчуждения уже произошло 27 пожаров на площади около 70 га.

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Кроме того, по информации Укргидрометцентра, тенденцией последних лет является повышение температурного режима и значительный рост количества дней с максимальной температурой выше нормы, что привело к возникновению периода чрезвычайной пожарной опасности по всей территории Украины. Ситуация в зоне отчуждения особенно опасна, поскольку может привести к загрязнению территорий радиоактивной пылью.

Напомним, что на 7:00 в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств.

Также напомним, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Тушение отдельных очагов огня продолжается до сих пор.