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Разумкова: рано говорить, когда "банковский закон" попадет в ВР

Разумкова: рано говорить, когда "банковский закон" попадет в ВР

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Рано говорить, когда так называемый "банковский закон" попадет в Верховную Раду, поскольку есть большое количество правок. Об этом в эфире телеканала "НАШ" сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает УНН.

"Если мы говорим о так называемом "банковском законе" - по состоянию на сегодня пока рано говорить, когда он попадет в зал Верховной Рады Украины. Потому что действительно, очень большое количество поправок и вы правильно отметили, что первое - этот вопрос должен быть рассмотрен на комитете. Так называемая таблица уже сформирована, однако решение о тех или иных поправках, которые будут учтены, или будут отклонены комитетом - пока нет. Когда это будет сделано - только после этого мы сможем вынести этот законопроект на рассмотрение в сессионный зал", - сказал Дмитрий Разумков.

Он добавил, что рано загадывать, когда именно это произойдет.

"Так же есть и предложения от различных народных депутатов относительно изменений регламента, чтобы все происходило в рамках действующего законодательства. Также возможен и такой путь решения так называемого "правочного спама", которые используют мои коллеги, но посмотрим", - сказал Дмитрий Разумков.

Он отметил, когда будут рассматриваться законы и какие именно - сказать не может.

Напомним, в законопроект о функционировании банковской системы поступило 16 тысяч поправок и это антирекорд украинского парламента. В ВР еще не определились, когда будут рассматривать законопроект.

Источник: УНН
Теги: банки, Верховная Рада, Украина, законы, Дмитрий Разумков
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