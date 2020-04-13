Арахамия не исключает, что в среду состоится внеочередное заседание ВР

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание в среду, 15 апреля. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам перед началом заседанием фракции, передает корреспондент УНН.

"Если мы сегодня какой-то формат нарисуем, тогда мы можем, чтобы люди не разъезжались перед Пасхой, сделать послезавтра заседания (в среду - ред.), а затем отпустить людей на праздники. Если мы сегодня не примем никакого решения, то не будем этого делать - люди пойдут на Пасху", - сообщил Арахамия.

Он отметил, что благодаря карантину теперь можно онлайн собирать комитеты.

Напомним, что сегодня Рада приняла "бюджет чрезвычайной ситуации".