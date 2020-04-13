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Разумков допустил, что на этой неделе возможны еще дополнительные заседания ВР

Разумков допустил, что на этой неделе возможны еще дополнительные заседания ВР

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Пока нет обращения Президента о созыве внеочередного заседания Верховной Рады, а также нет подписей 150 народных депутатов и решения Согласительного совета, но теоретически на этой неделе возможные дополнительные пленарные заседания ВР. Об этом в эфире телеканала НАШ сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает УНН.

“По состоянию на сегодня пока нет обращения Президента о созыве внеочередного заседания. Отсутствуют подписи 150 народных депутатов Украины, которые так же могут инициировать это заседание. И Согласительный Совет такого решения не принимал. Теоретически на этой неделе возможны еще дополнительные пленарные заседания Верховной Рады Украины, однако будет это среда, четверг — ответить пока трудно. Мы будем исходить из того перечня вопросов, которые необходимо будет рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады. А когда это будет — будет чуть позже известно”, — сказал Дмитрий Разумков.

Напомним, сегодня на заседании фракции “слуги народа” планировали обсудить повестку дня следующих заседаний ВР.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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