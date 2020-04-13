Принять законопроект о банках планируют после Пасхи - Арахамия

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Принять во втором чтении и в целом законопроект №2571-д "О совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" на текущей недели физически невозможно, поэтому вероятнее всего, это произойдет после Пасхи. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам перед началом заседания фракции, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на утро компилируют эту таблицу (с поправками к законопроекту - ред.). Даже если применить какие-то юридические механизмы ускорения - это три-четыре полных дня работы комитета, для того, чтобы пройти эти правки не постатейно, а по разделам. Тогда выглядит по времени, что после Пасхи", - сообщил Арахамия.

Он отметил, по прогнозу, транш от МВФ можно будет получить "после того, как закон вступит в силу, то есть в течение двух-трех недель".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков: рано говорить, когда "банковский закон" попадет в ВР

Также Арахамия добавил, что голосов за "банковский закон" хватит, но нужно определить, каким образом подойти к голосованию.

"Но ежели бы мы вынесли это сегодня, например, в зале - монобольшенства хватило бы, чтобы проголосовать этот закон", - рассказал депутат.

Напомним, в законопроект о функционировании банковской системы поступило 16 тысяч поправок и это антирекорд украинского парламента. В ВР еще не определились, когда будут рассматривать законопроект.