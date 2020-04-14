Франция осудила указ Путина о запрете лицам без гражданства РФ владеть землей в оккупированном Крыму

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Франция осуждает указ президента России Владимира Путина, который запрещает лицам без российского гражданства владеть землей на значительной части Крыма и Севастополя, заявил посольство Франции в Украине в Twitter в понедельник, 13 апреля, передает УНН.

Речь идет об указе президента РФ № 201 от 20 марта 2020 года, запрещающий лицам без российского гражданства владеть землей на значительной части территории аннексированного Крыма и города Севастополя.

“Два мероприятия — принудительный призыв (жителей Крыма в армию РФ — ред) и запрет иностранцам владеть землей в Крыму, — принятые российскими властями с разницей в несколько дней, прекрасно иллюстрируют стратегию принудительной интеграции, которую Россия реализует в Крыму, и полностью противоречит нормам международного права”, — цитирует посольство DW.

“После шести лет незаконной аннексии Крыма Россией Франция сохраняет твердую приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ”, — отметили в посольстве.

20 марта 2020 Путин подписал указ № 201, которым в перечень территорий РФ, на которых “иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица” не могут иметь в собственности земельные участки, включены отдельные районы временно оккупированной территории полуострова Крым. Этим указом внесены изменения в утвержденный указом Путина от 9 января 2011 года перечень приграничных территорий, на которых “иностранные граждане, лица без громаднства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками”.

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Как пишет DW, согласно данным, которые приводятся на сайте госрегистрации и кадастра оккупационной власти в Крыму, более 11 500 земельных участков в Крыму на указанных в указе Путина территориях принадлежат “иностранцам”. К владельцам недвижимости относятся граждане 55 стран (кроме РФ), среди них, в частности, более 12 тыс. граждан Украины, 570 граждан Беларуси, 355 граждан Германии.

Как известно, в нарушение норм международного права в марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым и признала его субъектом федерации.