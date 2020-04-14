Верховный суд определился с датой следующего заседания по делу Суркисов и "Приватбанка"
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Большая палата Верховного суда назначила к рассмотрению дело по иску семьи Суркисов к Национальному банку на 10:30 27 апреля. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook, передает УНН.
На последнем заседании судом был объявлен перерыв.
Члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что являются не связанными с экс-владельцами “ПриватБанка” лицами, напомнили в НБУ.
Также они хотят отменить процедуру bail-in. “В рамках этой процедуры, деньги на их счетах в „ПриватБанке“ были взысканы в пользу государства”, — говорится в сообщении.
В НБУ напомнили, что под процедуру bail-in попали средства связанных лиц на общую сумму 29,4 млрд грн. “Благодаря этому удалось уменьшить финансовую нагрузку на государство”, — уточнили в Нацбанке.
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В НБУ отметили, что потенциальные последствия рассмотрения данного процесса масштабнее, чем кажется на первый взгляд.
“От этого будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации Приватбанка. Ведь судебные процессы по искам экс-владельца о незаконности национализации приостановлены до рассмотрения “дела семьи Суркисов”, — отмечается в сообщении.
Напомним, рассмотрение апелляции Минюста по выплате 250 млн долл. офшорам Суркисов Киевский апелляционный суд продолжит в среду, 15 апреля.
Также напомним, 17 декабря 2019 года Игорь Суркис и шесть аффилированных с ним оффшорных компаний подали иск против Валерии Гонтаревой и Петра Порошенко в Высокий лондонский суд.
Предмет иска — несостоявшаяся сделка по покупке Порошенко 25% акций телеканала “1+1”.
Процесс его рассмотрения эксперты также называют важным в контексте признания законности национализации Привата.