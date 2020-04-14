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Президент назначил посла Украины в Албании

Президент назначил посла Украины в Албании

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил нового чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Албания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий указ на сайте Офиса президента.

Новым послом Украины в Албании стал Владимир Шкуров.

“Назначить Шкурова Владимира Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Албания”, — говорится в документе.

Напомним, ранее Зеленский назначил председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко, который является вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Источник: УНН
Теги: Украина, посол, Албания, Владимир Зеленский
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