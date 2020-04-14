Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: Офис генпрокурора будет настаивать на создании международной следственной группы

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Офис Генерального прокурора активизирует досудебное расследование в отношении сбивания Ираном украинского самолета МАУ в Тегеране 8 января 2020 года, а также будет настаивать на создании международной следственной группы для расследования обстоятельств трагедии. Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ, информирует УНН.

"Офис Генерального прокурора активизирует досудебное расследование в уголовном производстве по сбиванию самолета рейса PS 752 "Тегеран-Киев" авиакомпании МАУ в небе над Ираном 8 января 2020 года, а также настаивает на создании международной следственной группы, что существенно бы ускорило и повысило оперативность расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время прокуроры департамента преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора назначили комплексную комиссионную криминалистическую экспертизу. Цель ее проведения - детализировать причины авиакатастрофы, выяснить обстоятельства попадания ракеты ТОР-М1.

"Также в уголовном производстве будет анализироваться информация о рейсах, которые предшествовали вылету Боинга-737 из аэропорта Тегерана, планируется проведение ряда следственных и иных процессуальных действий. В то же время, до сих пор остается нерешенным вопрос о передаче украинской стороне бортовых самописцев, на которых может содержаться сверхважная информация", - резюмировали в ОГПУ.

Самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли, в том числе и 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ. Впоследствии в Иране подтвердили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами.

Как сообщалось ранее в УНН, Канада отложила анализ самописцев сбитого в Иране украинского Boeing из-за коронавируса.