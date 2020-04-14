Зеленский назвал условия, при которых можно будет говорить об улучшении ситуации с COVID-19 в Украине

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Если Украине удастся пройти Пасху с минимальным количеством людей, заразившихся коронавирусом, только тогда можно будет говорить об улучшении ситуации в государстве. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в традиционном совещании по вопросам борьбы с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

Так, на совещании министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что две комиссии - вирусологов и пульмонологов - проверят состояние обеспечения медицинскими средствами больниц в регионах и готовность медработников к приему больных. Также будет детально изучен каждый случай смерти, чтобы выяснить причины, особенно в областях, "где уровень смертности очень высокий".

"Действительно, в некоторых областях количество смертей значительно выше, чем у других. Это настораживает. Возможно нашим врачам в регионах надо чем-то помочь", - сказал Зеленский.

В то же время, на совещании отмечалось, что зафиксирован спад показателей заболевания на COVID-19 в Тернопольской области - в области, которая была среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом.

"Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, (только тогда - ред.) мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина", - подчеркнул Президент.

Как сообщалось в УНН, по состоянию на 13 апреля, по данным ОП, церкви в Украине готовились к богослужениям онлайн, а украинцы уже заказали более 14 тысяч посылок с освященными куличами, которые будут доставлены на этой неделе.