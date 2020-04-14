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Суд сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Черновол

Суд сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Черновол

Татьяна Черновол

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева сегодня планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол, которую подозревают в поджоге партийного офиса в центре Киева и убийстве человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"Рассмотрение ходатайства запланированно на сегодня в 16:00", - сказали в пресс-службе.

Напомним, прокуратура будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте для Черновол.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Черновол по статье 115 Уголовного кодекса Украины гражданке - народному депутату Украины VIII созыва за поджог партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Добавим, что 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Татьяна Черновол
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