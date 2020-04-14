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Защита Черновол заявила об отводе судьи Вовка

Защита Черновол заявила об отводе судьи Вовка

Татьяна Черновол

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Защита бывшего нардепа Татьяны Черновол заявила об отводе судьи Печерского районного суда Киева Сергею Вовка, который должен рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения Черновол, передает корреспондент УНН.

"Заявляю отвод следственному судье", - сказал адвокат Черновол.

Также Черновол заявила, что требует отвода судьи Сергея Вовка из-за конфликта интересов.

В свою очередь, судья Вовк заявил, что для решения вопроса объявляется перерыв на неопределенное время.

Напомним, прокуратура будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте для Черновол.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Черновол по статье 115 Уголовного кодекса Украины из-за поджога партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Добавим, что 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".

Источник: УНН
Теги: суд, судьи, Татьяна Черновол
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