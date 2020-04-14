Новости: Политика
Вторник, 14 апреля 2020, 20:16 • Наталья Рябцева • 8700
В Киево-Печерской лавре уже почти сто случаев COVID-19, два человека умерли - Зеленский
Владимир Зеленский
КИЕВ. 14 апреля. УНН. На территории Киево-Печерской лавры зафиксировали почти сто случаев заболевания коронавирусной болезнью. Два человека умерли. Об этом в видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
"Сейчас на территории монастыря (Киево-Печерской лавры - ред.) подтверждено уже почти сто заболевших коронавирусом и, к сожалению, два летальных случая, - сообщил Зеленский.
Он отметил, что именно в период Пасхальных праздников необходимо соблюдать меры безопасности и не посещать богослужения.
Напомним, что Киево-Печерскую лавру по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрыли на карантин.
Источник: УНН