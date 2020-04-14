В Киево-Печерской лавре уже почти сто случаев COVID-19, два человека умерли - Зеленский

КИЕВ. 14 апреля. УНН. На территории Киево-Печерской лавры зафиксировали почти сто случаев заболевания коронавирусной болезнью. Два человека умерли. Об этом в видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Сейчас на территории монастыря (Киево-Печерской лавры - ред.) подтверждено уже почти сто заболевших коронавирусом и, к сожалению, два летальных случая, - сообщил Зеленский.

Он отметил, что именно в период Пасхальных праздников необходимо соблюдать меры безопасности и не посещать богослужения.

Напомним, что Киево-Печерскую лавру по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрыли на карантин.